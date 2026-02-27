Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el viernes 27 de febrero de 2026

El clima en Tapalpa para este viernes 27 de febrero determina que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se informó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 15%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Sábado 28 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Viernes 6 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

