Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el viernes 26 de diciembre de 2025

El clima en Tapalpa para este viernes 26 de diciembre anticipa que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Jueves 1 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Viernes 2 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

