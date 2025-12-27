Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el sábado 27 de diciembre de 2025

El clima en Tapalpa para este sábado 27 de diciembre prevé que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se informó, el clima presenta un 62% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Jueves 1 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Viernes 2 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Sábado 3 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

