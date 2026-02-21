Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el sábado 21 de febrero de 2026

El clima en Tapalpa para este sábado 21 de febrero informa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 17%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Domingo 22 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 8

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Viernes 27 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Sábado 28 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

