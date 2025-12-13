Sábado, 13 de Diciembre 2025

Jalisco

Jalisco |

Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el sábado 13 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tapalpa

Por: Redacción web .

El clima en Tapalpa para este sábado 13 de diciembre determina que estará con nubes con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 38%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Según se establece, el clima presenta un 51% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Domingo 14 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 8

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Sábado 20 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

