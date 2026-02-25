Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el miércoles 25 de febrero de 2026

El clima en Tapalpa para este miércoles 25 de febrero informa que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.

Según se establece, el clima presenta un 12% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 17%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Jueves 26 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Viernes 27 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Sábado 28 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Miércoles 4 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

