Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de diciembre de 2025

El clima en Tapalpa para este miércoles 10 de diciembre determina que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 51%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Jueves 11 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Domingo 14 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Miércoles 17 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

