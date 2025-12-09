Martes, 09 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el martes 9 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tapalpa

Por: Redacción web .

El clima en Tapalpa para este martes 9 de diciembre prevé que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 60%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Jueves 11 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Domingo 14 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Lunes 15 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Martes 16 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Temas

