Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el martes 3 de marzo de 2026

El clima en Tapalpa para este martes 3 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se establece, el clima presenta un 79% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 25%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Viernes 6 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Domingo 8 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Lunes 9 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Martes 10 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

