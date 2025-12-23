Martes, 23 de Diciembre 2025

Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el martes 23 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tapalpa

Redacción web

El clima en Tapalpa para este martes 23 de diciembre anticipa que estará con algo de nubes con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 40%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 10 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Miércoles 24 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Jueves 25 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Viernes 26 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10

