Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el martes 23 de diciembre de 2025

El clima en Tapalpa para este martes 23 de diciembre anticipa que estará con algo de nubes con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 40%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 10 grados.Miércoles 24 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Jueves 25 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Viernes 26 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10