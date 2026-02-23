Lunes, 23 de Febrero 2026

Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el lunes 23 de febrero de 2026

El clima en Tapalpa para este lunes 23 de febrero informa que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 7 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 23%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Martes 24 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 10

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Jueves 26 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Viernes 27 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Sábado 28 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

