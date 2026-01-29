Jueves, 29 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el jueves 29 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tapalpa

Por: Redacción web .

El clima en Tapalpa para este jueves 29 de enero informa que estará con nubes con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 24%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Sábado 31 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Martes 3 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Miércoles 4 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

