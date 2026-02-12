Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el jueves 12 de febrero de 2026

El clima en Tapalpa para este jueves 12 de febrero informa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se informó, el clima presenta un 66% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 29%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Viernes 13 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

