Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el domingo 23 de noviembre de 2025

El clima en Tapalpa para este domingo 23 de noviembre prevé que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 47%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Miércoles 26 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Sábado 29 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Domingo 30 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

