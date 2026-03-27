Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 27 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 27 de marzo anticipa que estará con algo de nubes con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21Lunes 30 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21Martes 31 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tapalpa