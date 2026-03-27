Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 27 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 27 de marzo anticipa que estará con algo de nubes con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

Lunes 30 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

Martes 31 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

