Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 27 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 27 de febrero determina que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 24%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Jueves 5 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Viernes 6 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

