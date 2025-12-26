Viernes, 26 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 26 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 26 de diciembre de 2025

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 26 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 26 de diciembre prevé que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 32%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 22 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Viernes 2 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Monterrey
Clima en Tonalá
Clima en Guadalajara
Clima en Chapala
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Mazamitla
Clima en Tapalpa
Clima en Ciudad de México
Clima en El Salto
Clima en Tlaquepaque
Clima en Cancún
Clima en Zapopan

Temas

  • Clima en Puerto Vallarta
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones