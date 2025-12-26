Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 26 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 26 de diciembre prevé que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 32%.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 22 grados.Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Viernes 2 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Zapopan