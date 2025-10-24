Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 24 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 24 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 39% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 66%.Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Domingo 26 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Lunes 27 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos