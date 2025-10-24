Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 24 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 24 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 39% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 66%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Domingo 26 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Lunes 27 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

