Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 23 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 23 de enero prevé que estará con muy nuboso con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 30%.Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Martes 27 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Miércoles 28 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Jueves 29 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18