Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 23 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 23 de enero prevé que estará con muy nuboso con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 30%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Martes 27 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Miércoles 28 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Jueves 29 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

