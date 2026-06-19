Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 19 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 19 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 99% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 58%.Sábado 20 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Domingo 21 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Viernes 26 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Chapala