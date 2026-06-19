Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 19 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 19 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 99% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 58%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Chapala

