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Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 12 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 12 de junio de 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 12 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 12 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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