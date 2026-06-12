Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 12 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 12 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Sábado 13 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Viernes 19 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 25Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Cancún