Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 8 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 8 de noviembre informa que estará con nubes con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 46%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 9 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Lunes 10 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Martes 11 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Miércoles 12 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Jueves 13 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Viernes 14 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Sábado 15 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

