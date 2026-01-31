Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 31 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 31 de enero determina que estará con nubes con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 34%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Domingo 1 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Lunes 2 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Martes 3 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Jueves 5 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Chapala