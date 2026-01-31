Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 31 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 31 de enero determina que estará con nubes con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 34%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 1 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Lunes 2 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Martes 3 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Jueves 5 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

