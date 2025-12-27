Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 27 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 27 de diciembre prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 21 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 48%.Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Jueves 1 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Viernes 2 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Sábado 3 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Cancún