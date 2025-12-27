Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 27 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 27 de diciembre prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 21 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 48%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Jueves 1 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Viernes 2 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Sábado 3 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

