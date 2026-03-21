Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 21 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 21 de marzo informa que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 42%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 22 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Lunes 23 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Martes 24 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Miércoles 25 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Jueves 26 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Viernes 27 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

