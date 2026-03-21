Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 21 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 21 de marzo informa que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 42%.Domingo 22 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Lunes 23 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Martes 24 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Miércoles 25 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Jueves 26 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Viernes 27 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Monterrey