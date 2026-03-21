Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 21 de marzo de 2026

El clima en El Salto para este sábado 21 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 16%.Según se establece, el clima presenta un 98% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Domingo 22 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Lunes 23 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12Martes 24 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Miércoles 25 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Jueves 26 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Viernes 27 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga