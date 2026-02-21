Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 21 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 21 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 31%.Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque