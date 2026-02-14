Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 14 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 14 de febrero informa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 19 grados.Domingo 15 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún