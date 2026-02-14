Sábado, 14 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 14 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 14 de febrero de 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 14 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 14 de febrero informa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 19 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 15 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tonalá
Clima en Monterrey
Clima en Mazamitla
Clima en Chapala
Clima en Tapalpa
Clima en Zapopan
Clima en Tlaquepaque
Clima en Ciudad de México
Clima en El Salto
Clima en Guadalajara
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Cancún

Temas

  • Clima en Puerto Vallarta
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones