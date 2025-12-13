Sábado, 13 de Diciembre 2025

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 13 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 13 de diciembre informa que estará con nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 42%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 14 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Martes 16 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Miércoles 17 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Sábado 20 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

