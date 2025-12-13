Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 13 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 13 de diciembre informa que estará con nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 42%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Domingo 14 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Martes 16 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Miércoles 17 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Sábado 20 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tonalá