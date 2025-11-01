Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 1 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 1 de noviembre determina que estará con nubes dispersas con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se establece, el clima presenta un 32% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 61%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 2 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Lunes 3 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Martes 4 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Jueves 6 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Viernes 7 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Sábado 8 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

