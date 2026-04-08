Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 8 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 8 de abril anticipa que estará con muy nuboso con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 27%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 9 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Sábado 11 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Domingo 12 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Martes 14 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Miércoles 15 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

