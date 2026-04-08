Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 8 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 8 de abril anticipa que estará con muy nuboso con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 27%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.Jueves 9 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Sábado 11 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Domingo 12 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Martes 14 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Miércoles 15 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala