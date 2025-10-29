Miércoles, 29 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 29 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 29 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 44% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 22 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Sábado 1 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Domingo 2 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Lunes 3 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Martes 4 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Miércoles 5 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Temas

  • Clima en Puerto Vallarta
  • Clima

