Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 25 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 25 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 33%.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Miércoles 4 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20