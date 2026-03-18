Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 18 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 18 de marzo informa que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 35%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Viernes 20 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Sábado 21 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Domingo 22 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Lunes 23 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Martes 24 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Miércoles 25 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

