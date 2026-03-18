Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 18 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 18 de marzo informa que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 35%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Viernes 20 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Sábado 21 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Domingo 22 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Lunes 23 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Martes 24 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Miércoles 25 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga