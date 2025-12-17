Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 17 de diciembre prevé que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 42%.Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Martes 23 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Miércoles 24 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara