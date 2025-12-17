Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 17 de diciembre prevé que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 42%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Martes 23 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Miércoles 24 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

