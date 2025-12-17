Miércoles, 17 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de diciembre de 2025

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 17 de diciembre prevé que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 42%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Martes 23 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Miércoles 24 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque
Clima en Zapopan
Clima en Chapala
Clima en El Salto
Clima en Monterrey
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Cancún
Clima en Tapalpa
Clima en Tonalá
Clima en Mazamitla
Clima en Ciudad de México
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Guadalajara

Temas

  • Clima en Puerto Vallarta
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones