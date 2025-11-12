Miércoles, 12 de Noviembre 2025

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 12 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 12 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 12 de noviembre prevé que estará con nubes con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 40%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 13 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Viernes 14 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Sábado 15 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Domingo 16 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Lunes 17 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Martes 18 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Miércoles 19 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

