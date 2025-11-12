Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 12 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 12 de noviembre prevé que estará con nubes con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 40%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.Jueves 13 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22Viernes 14 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Sábado 15 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22Domingo 16 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Lunes 17 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Martes 18 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Miércoles 19 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Mazamitla