Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 11 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 11 de marzo anticipa que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 37%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 12 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

Viernes 13 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Sábado 14 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 20

Domingo 15 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Lunes 16 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Martes 17 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Miércoles 18 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22

