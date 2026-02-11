Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 11 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 11 de febrero determina que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 19 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 40%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 12 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Sábado 14 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Domingo 15 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Miércoles 18 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

