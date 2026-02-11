Miércoles, 11 de Febrero 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 11 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 11 de febrero determina que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 19 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 40%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 12 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Sábado 14 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Domingo 15 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Miércoles 18 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

