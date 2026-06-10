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Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de junio de 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 10 de junio informa que estará con lluvia de gran intensidad con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 96%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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