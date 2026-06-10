Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 10 de junio informa que estará con lluvia de gran intensidad con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 96%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24Sábado 13 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en El Salto