Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de diciembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 10 de diciembre informa que estará con nubes dispersas con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.

Según se establece, el clima presenta un 64% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 54%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 11 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Viernes 12 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Sábado 13 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Domingo 14 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Lunes 15 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Martes 16 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Miércoles 17 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

