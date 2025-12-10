Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 10 de diciembre informa que estará con nubes dispersas con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.

Según se establece, el clima presenta un 64% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 54%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 11 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Viernes 12 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Sábado 13 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Domingo 14 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Lunes 15 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Martes 16 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Miércoles 17 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

