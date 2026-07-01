Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de julio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 1 de julio anticipa que estará con lluvia ligera con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 49%.

Según se comunicó, el clima presenta un 48% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

