Miércoles, 01 de Julio 2026

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Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de julio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de julio de 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de julio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 1 de julio anticipa que estará con lluvia ligera con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 49%.

Según se comunicó, el clima presenta un 48% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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