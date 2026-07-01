Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de julio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 1 de julio anticipa que estará con lluvia ligera con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 49%.Según se comunicó, el clima presenta un 48% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25Viernes 3 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa