Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 9 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

El clima en Puerto Vallarta para este martes 9 de diciembre determina que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se establece, el clima presenta un 66% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 22 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 10 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Jueves 11 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Viernes 12 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Sábado 13 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Domingo 14 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Lunes 15 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Martes 16 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

