Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 9 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este martes 9 de diciembre determina que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se establece, el clima presenta un 66% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 22 grados.Miércoles 10 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Jueves 11 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Viernes 12 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Sábado 13 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Domingo 14 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Lunes 15 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Martes 16 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos