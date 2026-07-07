Martes, 07 de Julio 2026

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Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 7 de julio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 7 de julio de 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 7 de julio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 7 de julio informa que estará con lluvia moderada con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 62%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 26 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Domingo 12 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

Lunes 13 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Martes 14 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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