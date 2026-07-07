Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 7 de julio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 7 de julio informa que estará con lluvia moderada con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 62%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 26 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Jueves 9 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Domingo 12 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25Lunes 13 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Martes 14 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México