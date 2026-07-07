Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 7 de julio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 7 de julio informa que estará con lluvia moderada con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 62%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 26 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Domingo 12 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

Lunes 13 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Martes 14 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

