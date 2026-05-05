Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 5 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 5 de mayo determina que estará con cielo claro con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 30%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Jueves 7 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Viernes 8 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Sábado 9 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Domingo 10 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Lunes 11 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 22

Martes 12 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

