Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 5 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 5 de mayo determina que estará con cielo claro con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 30%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Jueves 7 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Viernes 8 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Sábado 9 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Domingo 10 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Lunes 11 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 22Martes 12 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga