Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 3 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 3 de marzo anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 45%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.

Según se establece, el clima presenta un 36% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Viernes 6 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Domingo 8 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Lunes 9 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Martes 10 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

