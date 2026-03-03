Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 3 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 3 de marzo anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 45%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.Según se establece, el clima presenta un 36% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Viernes 6 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Domingo 8 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Lunes 9 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Martes 10 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque