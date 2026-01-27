Martes, 27 de Enero 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 27 de enero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Puerto Vallarta para este martes 27 de enero anticipa que estará con nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 34%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 28 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Jueves 29 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Sábado 31 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Martes 3 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

