Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 27 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 27 de enero anticipa que estará con nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 34%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Miércoles 28 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Jueves 29 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Sábado 31 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21Martes 3 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México