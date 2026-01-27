Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 27 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 27 de enero anticipa que estará con nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 34%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 28 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Jueves 29 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Sábado 31 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Martes 3 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

