Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 26 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 26 de mayo anticipa que estará con muy nuboso con 36 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 38%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Jueves 28 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Sábado 30 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Domingo 31 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Lunes 1 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Martes 2 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en El Salto