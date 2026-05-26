Martes, 26 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 26 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 26 de mayo de 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 26 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 26 de mayo anticipa que estará con muy nuboso con 36 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 38%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Jueves 28 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Sábado 30 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Domingo 31 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Lunes 1 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Martes 2 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Mazamitla
Clima en Guadalajara
Clima en Ciudad de México
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tapalpa
Clima en Zapopan
Clima en Tlaquepaque
Clima en Cancún
Clima en Monterrey
Clima en Tonalá
Clima en El Salto

Temas

  • Clima en Puerto Vallarta
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones