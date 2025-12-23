Martes, 23 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 23 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 23 de diciembre de 2025

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 23 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este martes 23 de diciembre informa que estará con algo de nubes con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 21 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 28%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 24 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Jueves 25 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Viernes 26 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún
Clima en Tonalá
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Guadalajara
Clima en Ciudad de México
Clima en Tlaquepaque
Clima en Monterrey
Clima en Mazamitla
Clima en Chapala
Clima en Tapalpa
Clima en Zapopan
Clima en El Salto

Temas

  • Clima en Puerto Vallarta
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones