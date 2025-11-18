Martes, 18 de Noviembre 2025

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 18 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este martes 18 de noviembre determina que estará con algo de nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Jueves 20 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Viernes 21 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Sábado 22 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Domingo 23 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Lunes 24 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Martes 25 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

