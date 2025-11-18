Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 18 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este martes 18 de noviembre determina que estará con algo de nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Jueves 20 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Viernes 21 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Sábado 22 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Domingo 23 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Lunes 24 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Martes 25 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara