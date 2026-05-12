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Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 12 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 12 de mayo de 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 12 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 12 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 38 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 39 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 31%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25

Jueves 14 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25

Viernes 15 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Domingo 17 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Lunes 18 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Martes 19 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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