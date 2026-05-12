Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 12 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 12 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 38 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 39 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 31%.Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25Jueves 14 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25Viernes 15 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Domingo 17 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Lunes 18 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Martes 19 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Cancún